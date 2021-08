Con la pandemia andare in vacanza all’estero è quanto mai complicato e per chi ama viaggiare si tratta di un disagio da non sottovalutare. Perché la vacanza è quel momento che permette di vivere al meglio la vita lavorativa e, più in generale, la quotidianità. La fortuna di abitare in Italia è quella di potersi spostare facilmente senza mai restare delusi e scoprire, una volta di più, che il nostro è davvero il Paese più bello al mondo.

La Puglia è una delle mete più ambite quando si tratta di vacanza, per l’ospitalità calda del Sud, i sapori genuini, gustosi e goderecci, la vita notturna piacevole e allo stesso tempo un rapporto qualità/prezzo che rende le sue bellezze accessibili a tutti, dai single a chi invece si trova a fare una vacanza con tutta la famiglia.

Oltre alle mete col mare cristallino del Gargano e del Salento, esistono località spesso sottovalutate ma non per questo non meno dense di sorprese, come la solare città di Bari, dove le cose da vedere davvero non mancano e le attività da fare anche.

1. San Nicola

La Basilica di San Nicola a Bari è uno degli edifici più suggestivi d’Italia ed è intitolata al santo patrono della città, caro ai cattolici come agli ortodossi: non a caso si tratta di uno dei pochi luoghi in cui si celebrano entrambi i riti. Ma San Nicola di Myra secondo la leggenda è anche il vescovo che ha dato le origini a Santa Claus, il nostro Babbo Natale. La costruzione è antichissima e risale al 1089 ed è un esempio di come diversi stili possono mescolarsi in totale armonia. Impossibile non fare una visita.

2. Castello Normanno Svevo

Uno dei simboli della Puglia, racchiuso tra le mura della città e di impianto medioevale. Un’imponente fortezza risalente al XIII secolo, oggi sede museale e allo stesso tempo teatro di eventi culturali. Situata nel pieno centro della città, a pochi passi dalla Cattedrale e dall’area portuale, la sua storia vede come protagonista il re normanno Ruggero II e Federico II di Svevia, un castello che ha un fascino rude e allo stesso tempo gentile, con un patrimonio senza pari all’interno. Che vi incanterà con le sue suggestioni: vi sentirete circondati da dame e cavalieri.

3. Sapori nella Bari vecchia

Nel centro della Bari antica si possono trovare monumenti interessanti ma non solo. Addentrandosi per le vie del centro si ha l’occasione per mangiare secondo tutto il gusto della cucina barese, con le immancabili orecchiette e passare una giornata diversa. Non solo orecchiette: non possono mancare i panzerotti e le specialità di mare, siamo pur sempre sulla costa con un porto a portata di mano. Impossibile non lasciarsi conquistare dal polpo e dalle cozze con le patate ma anche dalla carne, dall’agnello al cavallo. Provate un piatto dal nome difficile quanto gustoso, Nghiemeridde, involtini di frattaglie di agnello o capretto, tipico di Bari e buonissimo per il palato.

Andare a Bari significa assaporare il Sud e avere voglia di tornarci per godere dei suoi sapori intensi e magici. Tra cultura, cucina e la calorosa accoglienza pugliese. Da un semplice weekend a una vacanza più lunga.

