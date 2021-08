E’ crollata una palazzina in strada del Bramafame a Torino, poco distante da strada dell’Aeroporto, nei pressi della tangenziale per Caselle. Si cercano tra le macerie due persone che abitavano nell’edificio. Ci sono squadre Usar (Urban search and rescue) e cinofili al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas.

Il crollo è avvenuto prima delle 9 di questa mattina, il boato si è sentito fino a Madonna di Campagna, dove in tanti dicono di aver sentito un forte boato, tipo terremoto, forse un’esplosione, causata appunto da una fuga di gas. È accaduto al civico 42, una struttura di due piani, che si è afflosciata. Sul posto gli agenti delle volanti della polizia e i vigili del fuoco per verificare quante sono le persone coinvolte. Non sono chiare le cause del crollo.

