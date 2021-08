Sono cominciate ieri le lavorazioni per la riqualificazione dell’area ludica di piazza Garibaldi dove saranno sostituiti alcuni giochi in stato di deterioramento. I lavori consistono nello smontaggio delle vecchie attrezzature ludiche, nella sostituzione della pavimentazione antitrauma e nell’installazione di un nuovo gioco composto da quattro torrette, di cui una con tetto, una scala, un ponte mobile, un altro con arrampicata, un’arrampicata orizzontale, due pertiche, una parete con appigli, uno scivolo, un altro a barre e due panchette. Le operazioni termineranno entro la fine del mese.

La stessa attrezzatura è stata già installata nel giardino Morvillo, l’area adiacente al parco 2 Giugno. Al termine dei lavori, che saranno completati nei prossimi giorni, verrà quindi smontata la recinzione e riaperta l’area ai più piccoli.

“Abbiamo montato lo stesso identico gioco in entrambi gli spazi pubblici – commenta l’assessore Giuseppe Galasso -. Si tratta di due interventi, nati da altrettanti accordi quadro diversi, che consentono sino a 20 bambini di giocare simultaneamente e in maniera molto inclusiva. Nel caso di piazza Garibaldi, inoltre, l’attrezzatura ludica sarà montata accanto ad un’altra, più adeguata ai movimenti e alle attività dei bambini con disabilità”. In entrambi i casi il costo degli interventi ammonta a 25mila euro.

