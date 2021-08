La Puglia è la regione italiana con la percentuale più bassa di persone dai 50 anni in su che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino. Lo confermano i dati a cura della fondazione Gimbe basata sui dati del Ministero della Salute dello scorso 23 agosto. A fare peggio è la Sicilia.

Al 24 agosto le coperture vaccinali complete per le singole fasce d’età sono: 94,65% per le persone dagli 80 anni in su (media nazionale: 91,58%). 92,72% per le persone dai 70 ai 79 anni (media nazionale: 87,44%).

L’88,64% per le persone dai 60 ai 69 anni (media nazionale: 81,90%). 78,45% per le persone dai 50 ai 59 anni (media nazionale: 73,51%). 69,92% per le persone dai 40 ai 49 anni (media nazionale: 63,17%). 58,54% per le persone dai 30 ai 39 anni (media nazionale: 54,57%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.