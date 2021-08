Maltrattamenti in famiglia, in applicazione del cosiddetto “codice rosso”. Con queste accuse i carabinieri di Gioia del Colle hanno arrestato un 54enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo stesso, già da tempo, stava ponendo comportamenti aggressivi nei confronti della compagna, tanto è vero che nel mese di maggio scorso era stato già denunciato a piede libero dai militari per maltrattamenti in famiglia, a seguito di vessazioni e percosse ai danni della convivente che si protraevano da circa un anno.

Ieri l’ennesimo episodio, verosimilmente frutto della gelosia. La donna minacciata con un coltello dal convivente si è barricata nella stanza da letto e ha chiesto aiuto ai carabinieri. Subito dopo a chiedere l’intervento dei militari è stato il figlio che ha riferito le minacce del padre e dopo aver tentato di far desistere l’uomo, si era rinchiuso nella propria cameretta. I militari hanno quindi raggiunto l’abitazione. Con l’aiuto del figlio minore della coppia che, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, aveva aperto la porta d’ingresso, sono entrati all’interno dell’appartamento intimando all’uomo di consegnare l’arma che ancora brandiva. A quel punto l’aggressore non ha opposto resistenza e subito ha consegnato il grosso coltello. Liberata la donna, in preda al panico, come peraltro i due figli minori che avevano assistito all’aggressione, ha riferito di altri episodi cui era stata vittima.

