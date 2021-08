Al via la XVI edizione delle Paralimpiadi estive che si terranno a Tokyo da oggi, 24 agosto al 5 settembre 2021. Atleti e atlete si sfidano in 22 discipline sportive, per un totale di 539 eventi. La squadra italiana si presenta all’appuntamento con un gruppo numeroso composto da 115 partecipanti, di cui tre pugliesi: Vittoria Bianco, nuoto, classe 1995 da Putignano (Bari), Pier Alberto Buccoliero, triathlon, classe 1987 da Manduria (Taranto) e Luca Mazzone, handbike, classe 1971 da Terlizzi (Bari). Dalla Regione Puglia l’in bocca a lupo via social.