C’è spazio anche per i più piccoli nell’estate vichese. Diversi sono gli appuntamenti programmati dal Comune di Vico del Gargano con Teatro Pubblico Pugliese, tutti in piazza San Domenico e ad ingresso gratuito.

Chiusura il 26 agosto con lo spettacolo di clown e giocoleria “Arrivano i clown” del Piccolo Teatro di Foggia/Compagnia Teatrale Palcoscenico, liberamente ispirato all’ omonimo libro di Tristan Remy e scritto da Dino La Cecilia. Lo spettacolo nasce come messa in scena ispirata alle più esilaranti e divertenti comiche contenute nel libro e portate in scena dai più grandi clown del circo moderno: clown mitici quali Chocolat, Foottit, Beby, Grock, I Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta. Remy li segue nel loro viaggio per il mondo al seguito dei diversi circhi e impresari, ma sempre al servizio di un’arte comica, tramandata spesso di generazione in generazione, che solo nella risata del pubblico trovava la sua gloria e la sua consacrazione. (foto wikimedia)

