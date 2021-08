Nell’ambito dell’operazione denominata “Stazioni Sicure”, programmata a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, sono stati effettuati numerosi controlli all’interno delle stazioni ferroviarie.

Un giovane, originario della Guinea Bissau, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente ed è stato tratto in arresto dagli agenti della Polfer di Bari.

In particolare, i poliziotti in servizio di vigilanza all’interno dello scalo ferroviario di Bari Centrale, hanno notato il giovane che, giunto a bordo di una bicicletta, con atteggiamento guardingo, è entrato all’interno del bar sito nell’atrio di accesso alle Ferrovie Bari Nord.

Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di tredici dosi di marjuana, già suddivise in bustine, ed 8 pasticche e mezzo di ecstasy.

Le pasticche, di colore giallo e ad altissimo dosaggio di MDMA, avevano impresso su di un lato un teschio e sull’altro le lettere “PP”, iniziali di un noto designer di moda tedesco nelle cui collezioni compare anche l’icona del teschio.

L’uomo è stato condotto in carcere mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

