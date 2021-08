Protesta ieri mattina a parco Due Giugno: due disabili hanno trovato prima il cancello di viale della Resistenza chiuso e successivamente anche quello di viale Einaudi. “Abbiamo chiamato i vigili e ci hanno aperto – spiegano nel video – non è possibile ogni volta questa situazione. I tasti per chiamare e fare aprire i cancelletti per i disabili non funzionano. Come dobbiamo fare per entrare in questi parchi del signor Decaro o sulle spiagge come Pane e pomodoro. Noi dobbiamo stare in casa a vita? Cosa hai deciso Decaro? Siamo imbestialiti”.