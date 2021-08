Un uomo di 46 anni è stato fermato e controllato dai poliziotti della Squadra Volante nella città vecchia. Nonostante fosse già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso in compagnia di due persone con precedenti penali. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tale inottemperanza.

Altre due persone sono state denunciate durante le attività di controllo del territorio al quartiere Japigia. Un giovane pregiudicato di 24 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, nonostante il divieto di possedere apparati radiotrasmittenti imposto dalla misura.Il 24enne, durante il controllo, era in compagnia di un giovane di 22 anni che, al fine di ostacolare la propria identificazione, ha fornito generalità false.

A seguito di accertamenti, i poliziotti sono risaliti alla sua vera identità ed hanno appurato che anche il 22enne era gravato da precedenti penali ed era sottoposto alla misura dell’avviso orale. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Entrambi sono stati denunciati per l’inottemperanza ai divieti imposti dalla misura di prevenzione dell’avviso orale.

