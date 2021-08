Continuano i controlli anti abusivismo a Bari con particolare riferimento alla litoranea frequentata da residenti e turisti.

Intervento stamane degli agenti della polizia locale, nucleo annona e amministrativa, sul lungomare Perotti, fronte spiaggia di Pane e pomodoro, per occupazione abusiva finalizzata alla vendita in sede fissa di alimenti e bevande con contestuale disagio e pregiudizio per la sicurezza veicolare.

Elevata, nell’occasione, oltre alla sanzione pecuniaria, anche quella accessoria del sequestro finalizzato alla confisca di merci e attrezzature utilizzate nella improvvisata “area food” tra cui anche impianto luci e frigorifero.

Gli alimenti deperibili – frutta fresca di stagione – saranno devoluti a istituti di carità della città di Bari. “Mirate attività di controllo del territorio e della mobilità, saranno garantite anche nelle prossime ore”, conclude la nota.

