Sono oltre 5mila i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 19 anni che nelle due giornate appena trascorse hanno aderito alla campagna vaccinale. E’ quanto emerso dal Report sulla situazione vaccini del Governo nazionale, comprendente anche i dati delle Regioni.

L’adesione dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto in vista del nuovo anno scolastico, è risultata particolarmente marcata. Nello specifico sono 5.800 i giovani che si sono vaccinati tra ieri e oggi, per oltre 99mila vaccinazioni complessive, tra prima e seconda dose. In particolare, nel Barese ammontano a più di 8mila le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore. Dati che portano a oltre 1 milione e 734mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna anti-Covid in tutto il territorio della ASL Bari.

I dati confermano in crescita il trend della copertura vaccinale: tra i 12-19enni è al 67% con prima dose e al 34% con ciclo completo. Percentuali ancora più elevate dai 20 anni in poi, con l’86% dei cittadini baresi che ha ricevuto almeno una dose e il 75% che ha completato il ciclo di immunizzazione.

In totale, in Puglia, sono 5.267.591 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi. Dato aggiornato alle ore 17.45 del 25 agosto. In particolare, le dosi sono il 93,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.644.425.

