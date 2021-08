Ancora allarme maltempo in Puglia. A partire dalle 8 di domani 26 agosto, per le successive 12 ore, la Protezione Civile segnala allerta gialla per il meteo.

In particolare sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Eventi di questo tipo si sono verificati nel pomeriggio di oggi in diverse città pugliesi, tra queste in Salento dove violente grandinate si sono abbattute su diverse località. La grandine, di grandi dimensioni, ha creato molti disagi ai cittadini. Si consiglia prudenza, soprattutto se si è alla guida.

