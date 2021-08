È decollato poco fa dall’aeroporto di Kabul, tra gli spari, un aereo C-130 italiano con a bordo 98 civili afghani e diretto a Kuwait City. All’interno del velivolo anche alcuni giornalisti italiani, tra cui Simona Vasta, inviata di SkyTg24, che ha testimoniato attimi di panico seguiti a spari di mitragliatrice, a causa dei quali lo stesso pilota ha effettuato manovre diversive.

Fonti dell’intelligence assicurano che non si è trattato di un attacco all’aereo italiano, quanto di un tentativo di dispersione della folla che stava pressando verso il gate dell’aeroporto. I colpi di mitragliatrice sarebbero stati direzionati in aria e non l’aereo in decollo. Le fonti testimoniano che i colpi sarebbero partiti da un pick up afgano equipaggiato con mitragliatrici e situato lontano dalla pista.

Intanto, dopo i timori espressi da diversi Paesi internazionali tra cui Usa, Gran Bretagna e Australia, anche l’Italia – secondo quanto si apprende da fonti nazionali in Afghanistan – è in allerta per l’allarme attentati terroristici lanciato nelle ultime ore a Kabul.

(Foto di repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.