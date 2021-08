Ultimi quattro giorni di concerti per la quarta edizione del Bari Piano Festival– Risuona la città. A causa delle avverse condizioni meteo previste anche per oggi, i concerti “Karlheinz Stockhausen: Kontakte” con Andrea Rebaudengo e Lorenzo Colombo, e “Novellaccia” di e con Orazio Sciortino e con Iaia Forte, entrambi programmati nella Corte del Castello Svevo, saranno spostati all’interno del Teatro Comunale Piccinni di Bari.

Restano invariati gli orari di apertura porte per il pubblico (h 18:45 per Karlheinz Stockhausen: Kontakte” e h 20:45 per “Novellaccia”) e di inizio dei concerti (h 19:45 per Karlheinz Stockhausen: Kontakte” e h 21:45 per “Novellaccia”).

Invariate anche le modalità di accesso già previste per il precedente luogo di spettacolo, con particolare riguardo alle obbligatorie misure di contenimento del contagio da Covid-19 prescritte dal D.L. n. 105 del 23/07/2021.

Al momento è confermato, invece, per domani, venerdì 27 agosto, l’appuntamento con le due lezioni concerto di Emanuele Torquati – “L’Anima e la Danza”, e con Carlo Guaitoli – “Omaggio a Franco Battiato”, entrambe presentate da Luca Ciammarughi e in programma nella Corte del Castello Svevo di Bari a partire dalle ore 19:00.

Inserito all’interno del più ampio cartellone della Festa del Mare (9 agosto – 12 settembre), Bari Piano Festival è ideato dal Comune di Bari promosso da Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere sul POC Puglia 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia e Castello Svevo di Bari, con il patrocinio del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e dell’Accademia di Musica Pinerolo.

Per accedere agli spettacoli è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19. Info e dettagli su: www.baripianofestival.it.

