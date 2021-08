Un colpo da centinaia di migliaia di euro è stato messo a segno, nella tarda serata di ieri a San Dana, una frazione di Gagliano del Capo, nel Leccese. Intorno alle 23, i carabinieri sono stati allertati da un imprenditore 62enne che, in presa al panico, ha raccontato di malviventi che si sarebbero introdotti nella sua abitazione e avrebbero portato via gioielli, preziosi e soldi per più di 220mila euro.

In particolare, i ladri avrebbero trovato 22mila euro in contanti all’interno di una busta, che sarebbero serviti per pagare alcuni lavori di ristrutturazione della casa. Il resto del bottino era custodito all’interno della cassaforte, di cui gli stessi malviventi pare fossero a conoscenza.

Sul caso indagano i carabinieri.

