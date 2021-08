Guidava l’auto di un ente pubblico, in stato di ebbrezza. E’ quanto stato rilevato dalla polizia locale di Monopoli, intervenuta in un incidente stradale. Dai primi rilievi del caso, gli agenti hanno subito constatato che il conducente presentava una sintomatologia tale da far presupporre che lo stesso avesse assunto sostanze alcoliche.

Dapprima l’accertamento di natura qualitativa per il tramite di precursore in dotazione al Corpo e successivamente, a seguito delle cure mediche a cui si è sottoposto il conducente nell’Ospedale di Monopoli, ha presentato un tasso alcolemico pari ad 1,14 g/l.

Una percentuale alcolemica nel sangue di gran lunga superiore rispetto al limite previsto che ha fatto scattare il deferimento del conducente alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dall’articolo 186 del Codice della Strada che prevede anche il ritiro immediato della patente di guida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.