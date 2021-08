In Puglia sono in arrivo per la scuola 25.619.709,50 euro per un totale di 132 interventi. Si tratta dei fondi previsti dalla misura che fa parte degli interventi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza.

Le graduatorie relative all’avviso pubblico, da 270 milioni di euro, sono state pubblicate nella giornata di ieri sul sito del Ministero dell’Istruzione. I fondi sono destinati agli Enti locali per lavori di edilizia e affitti di spazi per la didattica. Questi ultimi, secondo precisa indicazione del Ministro Patrizio Bianchi, sono stati distribuiti tenendo conto, in via prioritaria, della quantità di alunni presenti sui territori e, per la prima volta, delle classi numerose.

