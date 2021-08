Partirà nel pomeriggio di oggi da Kabul l’ultimo aereo C-130 italiano del ponte aereo allestito per portare in salvo i profughi afghani. A bordo dell’ultimo velivolo, che arriverà in Italia domani mattina, circa 50 persone afghane e altro personale. Sono invece attesi per questa sera, all’aeroporto di Roma Fiumicino, altri due aerei provenienti da Kuwait City, tappa di scalo dei voli provenienti dall’Afghanistan, dopo quello già atterrato che ha condotto in Italia 106 profughi.

Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio assicura che tutti gli italiani che volevano rientrare sono stati evacuati dal paese, insieme a circa 4.900 persone di origine afghana. È atteso per il prossimo martedì, alle 11.30, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in cui parlerà il ministro della difesa, Loreno Guerini in relazione alla grave situazione in Afghanistan e alle sue conseguenze per la sicurezza nazionale italiana.

(Foto: Defense One Twitter)

