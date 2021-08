Ieri notte, al quartiere Madonnella, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 36 anni, pregiudicato. Fermato per un controllo, è risultato essere persona espulsa dal territorio nazionale nel mese di giugno 2020. Dopo essere rientrato nel proprio Paese d’origine, è tornato illegalmente in Italia contravvenendo al divieto di rientro nel territorio dello Stato. L’arrestato è ora nel carcere di Bari.

Ieri mattina al quartiere Libertà, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato barese di 41 anni: l’uomo, destinatario del divieto di accesso ad aree urbane per la durata di un anno, notificato lo scorso mese di aprile, stazionava in via Nazariantz, luogo a lui inibito.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.