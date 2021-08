Nuovo impianto di illuminazione di piazza Umberto I a Carbonara. Sono terminati gli interventi del Comune di Bari per installare 136 nuovi corpi illuminanti con diversa potenza a seconda degli spazi. In basso il video col drone.

Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro sui social: “Per rendere le zone più frequentate come il pergolato con le panchine e le aree gioco per i più piccoli, che da oggi potranno essere vissute al meglio anche nelle ore serali”.

Una nuova illuminazione è prevista anche sul perimetro stradale esterno alla piazza, che sarà installata a seguito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi con un nuovo basolato in pietra in sostituzione dei vecchi mattoni in cemento e numerose piantumazioni che renderanno la piazza ancora più verde.

