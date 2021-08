La validità del green pass sarà prolungata da 9 a 12 mesi. Secondo fonti sanitarie, il comitato tecnico scientifico, riunitosi quest’oggi, ha infatti dato parere positivo alla proposta.

Intanto, in base ai dati relativi al di monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che fa tornare ufficialmente la Sicilia in zona gialla: “È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”, ha commentato Roberto Speranza.

