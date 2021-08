Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione civile pugliese per il previsto ritorno del maltempo in tutta la regione: a partire dalle ore 8 di domani mattina e per le successive 12 ore, la Puglia sarà interessata per tutta la sua lunghezza, da nuove precipitazioni abbondanti e fenomeni temporaleschi.

Rischio idrogeologico di fascia gialla principalmente in tutto il tacco d’Italia, ad eccezione del Salento e dei Bacini del Lato e del Lenne. In ogni caso le precipitazioni previste dovrebbero presentarsi come sparse, a prevalente carattere di rovescio o di temporale sulla parte settentrionale della Regione, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, invece – anche a carattere di rovescio o di temporale – sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

