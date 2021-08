Una donna incinta di otto mesi è rimasta folgorata mentre faceva la doccia nel bagno di casa a Mesagne, in provincia di Brindisi. A dare l’allarme è stato il marito. In ospedale i medici hanno deciso di fare nascere il bambino con parto cesareo. La donna, 42 anni, e il piccolo sono ricoverati all’Antonio Perrino di Brindisi. Il bimbo sta bene e non è in pericolo di vita, la mamma è in rianimazione. Al momento dell’incidente il marito si trovava con lei all’interno dell’abitazione.