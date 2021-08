Prosegue l’inchiesta della procura di Brindisi sulla morte dell’ex primario di Ortopedia, Vittorio Patella a Rosa Marina il 18 agosto scorso. Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo di Patella ma i risultati si conosceranno solo nei prossimi giorni. Ci vuole tempo infatti per avere gli esiti degli esami istologici sugli organi interni del medico.

Intanto la Procura di Brindisi continua l’indagine nella quale sono già iscritti nel registro degli indagati i due bagnini in servizio quel pomeriggio sulla spiaggia di Rosa Marina. Al momento del ritrovamento del medico sulla battigia da parte di alcuni bambini, c’erano ancora polso e battito. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per accertare le reali cause della morte dell’ex primario, sulle quali la famiglia chiede chiarezza.

