Cassonetti della raccolta differenziata e sedie posizionati in strada per occupare posti auto. E’ quanto accade nelle vicinanze della clinica San Maria, a Bari dove, secondo le testimonianze, il malcostume si verificherebbe all’ordine del giorno – e nonostante precedenti segnalazioni – a causa della presenza di parcheggiatori abusivi pronti ad occupare i posti per poi cederli su richiesta degli automobilisti e dietro il pagamento di una piccola somma di denaro.

A segnalare la vicenda sono stati alcuni cittadini baresi i quali, senza nascondere la rabbia, poche ore fa, con un post pubblicato sul gruppo Facebook “Bari Città Metropolitana”, hanno raccontato di come, dopo un primo momento in cui la situazione sembrava essersi risolta, con l’allontanamento del parcheggiatore, la zona sia nuovamente protagonista di tali problematiche. I parcheggi liberi, utili soprattutto per chi ha necessità di fruire della clinica, ma anche per chi vive o lavora in zona, sono ora di fatto nuovamente occupati.

“La libertà di parcheggiare è durata poco” – ha scritto un cittadino mostrando la foto in cui si nota chiaramente l’occupazione dei posti auto con alcuni cassonetti. Questi ultimi, in particolare, occupano tre posti auto. “La sua presenza – riferendosi al parcheggiatore – è testimoniata dalla solita sedia all’angolo, ma adesso si è fatto più furbo: per non dare nell’occhio, invece delle solite sedie ora sistema i cassonetti della raccolta differenziata. Si nota come occupa lo spazio per almeno tre auto di lunghezza media” – ha sottolineato.

La zona intorno alla clinica Santa Maria, specifica inoltre il cittadino “è molto trafficata e talora non è facile trovare parcheggio. Molti dei parcheggi – prosegue – sono a pagamento, quindi non è giusto che, specie per i residenti, non sia possibile usufruire liberamente di parcheggi gratuiti perché “occupati” abusivamente da qualcuno al fine di intascare qualche euro di compenso” – ha concluso.

Foto di Carlo Rizzo, gruppo Facebook Bari Città Metropolitana

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.