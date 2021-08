Tre ragazzini su un monopattino si sono scontrati ieri pomeriggio con un motorino in viale Lazio. Uno dei tre è in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’altro ha riportato gravi ferite. L’incidente, sulla quale dinamica indaga la polizia locale, è avvenuto in viale Lazio, nel rione San Paolo, all’altezza delle poste. Pare che i tre viaggiassero su un solo monopattino.

Viale Lazio è una strada “maledetta”, perché nessuno rispetta il limite di velocità o le semplici regole del codice della strada: le auto sfrecciano a grande velocità vicino alle scuole. Su viale Lazio c’è anche una materna: ogni anno il Comune mette un vigile per aiutare i piccoli e le loro famiglie ad attraversare. Tanti gli appelli del quartiere per sistemare dei dossi, appelli per ora inascoltati.

