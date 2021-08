Il Comitato Santa Rita assieme ad alcune mamme del quartiere San Paolo ha avviato una raccolta di indumenti per le famiglie dell’Afghanistan arrivate a Bari. “Chi vuole donare – spiegano dal comitato di Santa Rita – può lasciare tutto all’entrata della cappella in via Candura angolo via Pacifico Mazzoni, aiutiamo queste famiglie in difficoltà”. Sono tante le iniziative di beneficenza attivate in tutta la città proprio per aiutare i 40 profughi accolti a Bari e che ora stanno in quarantena nei covid hotel.