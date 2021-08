Oggi 28 agosto sono stati registrati in Puglia 304 nuovi casi su 15.321 test giornalieri: 77 in provincia di Bari, 45 nella Bat, 35 nella provincia di Brindisi, 51 nella provincia di Foggia, 68 nella provincia di Lecce, 20 nella provincia di Taranto,9 in province in via di definizione.

Un morto nelle ultime 24 ore. Sono 4646 le persone attualmente positive, 238 i ricoverati, 22 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 263.031 casi totali, 251.683 sono state le persone guarite, 6702 morti.

