A partire da martedì 31 agosto non sarà più necessario il periodo di quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano in Italia dalla Gran Bretagna, a condizione che abbiano completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al tampone.

Il provvedimento è previsto dall’ordinanza firmata quest’oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. La stessa ordinanza indica la proroga per la misura della quarantena fiduciaria per coloro che arrivano da altri Paesi extra-europei.

