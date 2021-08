Venti anni di Pink Sport Time. A Bari anno dopo anno la società della presidente Patrizia Aldini ha posto le basi per diventare una realtà sempre più grande e importante per il territorio pugliese e anche nazionale.

L’idea visionaria delle quattro socie fondatrici, fin da 2001, crede nei principi di gender equality. “Una realtà che per il meridione rappresenta una possibilità di crescita personale, sportiva per tutte le giovani atlete”, scrive la Pink.

Per la stagione sportiva 2021/2022 il team del basket parteciperà al campionato regionale di Serie C femminile puntando al ritorno in serie B. Invece la prossima stagione della Serie B nazionale di calcio femminile partirà il 12 settembre con la prima partita casalinga contro il Palermo.

Nella foto le 4 socie fondatrici:

Patrizia Aldini – Presidente, responsabile area basket

Alessandra Signorile – Vice Presidente, Amministratore Delegato al Calcio

Chiara Marini – Medico Sociale

Isabella Cardone – Direttore generale e responsabile area tecnica calcio

Stefania Scaramuzzi – dirigente responsabile dell’attività organizzativa e comunicazione

