È scomparso oggi all’età di 57 anni il chirurgo ortopedico barese Andrea Ricciardiello. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: il dottor Ricciardiello era molto amato dai suoi pazienti. C’è chi lo ricorda con affetto per la sua professionalità e per gli interventi che hanno migliorato la vita di tantissime persone. Tra i messaggi anche l’A.S.Bisceglie Calcio 1913. “La società, in ogni sua componente dirigenziale e tecnica, è affranta nell’apprendere la notizia della scomparsa del Dr. Andrea Ricciardiello, chirurgo ortopedico barese di chiara fama e uomo esemplare, già medico sociale del club nerazzurro stellato nella stagione 2017/18.Il Bisceglie, con a capo il presidente Vincenzo Racanati, si stringe con grande commozione attorno ai familiari del Dr. Ricciardiello”.

I funerali si terranno domani alle 16.30 nella parrocchia di San Ciro. ( Foto facebook)

