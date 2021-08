Fine settimana di controlli per la polizia locale. La notte scorsa è stata denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente in via Carulli. L’uomo è risultato positivo al test -con un valore di alcol etilico nell’aria alveolare espirata oltre lo 0,8 g/l; lo stesso è stato deferito penalmente per la violazione dell’art.186 codice della strada, che prevede la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, l’arresto fino a 6 mesi e una ammenda da 800 a 3.200 euro. Nell’occasione, è stato verbalizzato, con una sanzione amministrativa e con la decurtazione di 5 punti sulla patente, anche l’altro conducente di controparte (neopatentato) che presentava, invece, una positività alcolemica pari a 0,46 g/l.

Nella giornata di ieri, non sono mancati i controlli e le sanzioni contro i venditori abusivi di frutta e verdura. Elevate sanzioni per 5.000 euro e sequestri di oltre 200 kg di frutta al mercato settimanale “Madre Teresa di Calcutta”. Anche in questo caso, la merce deperibile, sarà devoluta in beneficenza ad Enti di Carità siti in Città.

