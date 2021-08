La questura di Taranto ha disposto la chiusura per cinque giorni della discoteca Nafoura di Castellaneta. La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti riscontrando “evidenti violazioni alle linee-guida previste”.

All’interno del locale di intrattenimento per spettacoli e musica dal vivo – spiega una nota – non erano state predisposte le misure di accesso ordinato e distanziato degli avventori per impedire gli assembramenti”, così è stata applicata la sanzione della chiusura immediata.

I carabinieri hanno riscontrato la presenza di clienti che ballavano, senza distanziamento e senza essere seduti a bere ascoltando musica come invece avrebbero dovuto essere in base alle regole di prevenzione del Covid-19.I militari, con tre auto, di cui una civetta, e il supporto dei colleghi del Nas, sono arrivati alle 23 della notte scorsa e sono andati via alle 5 di questa mattina.

All’organizzatore della serata sono stati notificati due provvedimenti. Il primo è una sanzione amministrativa da 400 euro per il mancato rispetto della distanza interpersonale, il secondo invece la chiusura del locale per 5 giorni con effetto immediato.

