Per cause ancora ignote le fiamme stanno divorando la facciata di un edificio di 15 piani in via Antonini a Milano. Le fiamme si sono subito estese su tutto l’edificio: difficile il lavoro dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare l’incendio. La strada è stata bloccata.

L’incendio che è iniziato attorno alle 17.45 ed è ancora in corso ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie.Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo.

(Foto facebook mobilità.org)

