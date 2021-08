Prosegue anche nel mese di settembre il programma straordinario di lavaggi delle strade cittadine “Bari di notte”, che interesserà diversi punti della città, non raggiunti con il primo calendario, e proseguirà fino al 24 settembre. Per effettuare una pulizia più efficace della sede stradale e dei marciapiedi l’Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, ha scelto di adottare una tecnica di lavaggio più pervasivo che prevede il divieto di sosta nelle ore notturne per le automobili.

Dopo le prime operazioni di agosto l’Amiu prosegue le attività di lavaggio con il calendario di settembre, a cui fa seguito l’ordinanza della PL contenente le indicazioni sui divieti di sosta per le auto in concomitanza con il passaggio delle idropulitrici.

Segue il calendario dei divieti e dei relativi passaggi di lavaggio fino al 25 settembre.

Lunedì 30 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 31 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale della Repubblica, ambo i lati, da via A. Volta a largo 2 Giugno, b. piazzale Locchi.

Martedì 31 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Matarrese, ambo i lati, da via J.M. Escrivà a via C. Rosalba.

Mercoledì 1 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 2 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in San Paolo: a. piazza Europa, b. via Troccoli, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele, c. via N. Cacudi, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele.

Giovedì 2 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 2 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 3 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Palese: a. corso V. Emanuele, da via P. Pasolini a via Modugno, b. piazzale chiesa S. Michele Arcangelo.

Venerdì 3 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 3 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 4 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Papa Pio XXII, tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a viale J.F. Kennedy, b. viale O. Flacco (Ospedale Oncologico), tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a via M. Amoruso.

Domenica 5 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 6 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Peucetia, ambo i sensi di marcia, da via Masaniello al Canalone.

Lunedì 6 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 6 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 7 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Torre a Mare: a. via Lama di Giotta, tratto compreso da via dei Trulli a via Positano, b. via Timavo, c. via Dante.

Martedì 7 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 7 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 8 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Dalmazia, tratto compreso da via G. Petroni a via G. Matteotti,

Mercoledì 8 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 9 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Sonnino, tratto compreso da via Abbrescia a via Di Vagno.

Giovedì 9 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 9 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 10 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Italia, (esclusa area sotto ferrovia Bari Nord), tratto compreso da via Martiri d’Otranto a piazza A. Moro.

Venerdì 10 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 10 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 11 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza Garibaldi,

Domenica 12 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 12 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 13 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Napoli, tratto compreso da via B. Regina a piazza San Francesco.

Lunedì13 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 13 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 14 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Lattanzio, b. via Dei Mille.

Martedì 14 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 14 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 15 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Japigia, tratto compreso da via Medaglie d’Oro al Canalone, b. via Gentile, tratto compreso dal Canalone a via M. Quintavalle,

Mercoledì 15 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 15 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 16 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via delle Murge, b. via Pasteur.

Giovedì 16 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 16 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 17 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. largo Due Giugno, b. viale della Resistenza, c. viale della Costituente

Venerdì 17 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 17 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 18 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Mazzini.

Domenica 19 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 19 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 20 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Papa Giovanni XXIII (lato pari) da viale C. Vaticano a via G. Petroni, b. via Modugno, da via G. Petroni a viale C. Vaticano, c. via G. Petroni, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno, d. via Concilio Vaticano, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno.

Lunedì 20 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 20 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 21 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Vaccarella in Carbonara, tratto compreso da via Ospedale di Venere a via S. Gaspare del Bufalo.

Martedì 21 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 21 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 22 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla Piazza Umberto (strade interne e perimetrali).

Mercoledì 22 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 22 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Massaua, b. via Tripoli, c. via Skanderberg.

Giovedì 22 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 23 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 24 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via delle Regioni in San Paolo, tratto compreso da via M. Cascella a viale Puglia.

Venerdì 24 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 24 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Fanelli, tratto compreso da via Di Vittorio a via D. Marin.

