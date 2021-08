Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, è possibile che a partire da oggi e fino al 1° dicembre 2021, in Europa possano essere contati altri 236mila morti a causa della pandemia da Covid19.

L’Oms ha infatti giudicato “affidabile” una proiezione che, basandosi sull’attuale situazione pandemica registrata nel continente, vedrebbe il numero dei decessi toccare quella cifra durante i prossimi tre mesi. A renderlo noto è uno dei referenti regionali dell’Agenzia Onu.

Intanto, il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l’Europa, Hans Kluge, ha lanciato l’allarme relativo al rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente: “Nelle ultime sei settimane – ha sottolineato – le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un’accettazione della vaccinazione in altri”.

Per questa regione, Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste.

