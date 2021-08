Incidente questo pomeriggio sulla statale 100 all’altezza di Gioia del Colle. Per cause in corso di accertamento un camion si è scontrato con il guard rail: il mezzo è andato quasi completamente distrutto. Sul posto 118 e anche vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. (foto vivilastrada)

