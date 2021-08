È stato definito dai Vigili del Fuoco ancora “in fase di spegnimento” il grattacielo di via Antonini a Milano, che ieri è stato divorato dalle fiamme in pieno giorno. L’intervento dei pompieri è proseguito, senza interruzione, per tutta la notte.

Con l’ausilio di autoscale, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le operazioni di spegnimento dei focolai ancora attivi ai piani alti, mentre si procede ora con il controllo degli alloggi e la verifica delle strutture.

Intanto, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha escluso ieri la presenza di vittime, mentre ora la magistratura dovrà stabilire le cause del rogo, che pare essere partito dalla facciata del palazzo. Si indaga per disastro colposo.

(Foto: Twitter Vigili del Fuoco)

