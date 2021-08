Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente stradale che, questa mattina, ha visto coinvolta una giovane ragazza a bordo di un’utilitaria, sulla strada che collega Adelfia a Bitritto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, che è stata possibile grazie alla stessa testimonianza della protagonista, la vettura percorreva la strada che quotidianamente porta la giovane sul posto di lavoro, quando un branco di cani randagi ha improvvisamente invaso la carreggiata.

La donna, nel tentativo repentino di scansare gli animali, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato completamente, finendo nella campagna limitrofa. Ferita ma per fortuna in modo non grave la ragazza, che è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Bari.

