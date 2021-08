Modugno piange la perdita di Agostino Ruccia, ex titolare dell’agriturismo Il Petraro e grande sportivo, che ha perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale di cui è stato protagonista con la sua moto.

L’uomo aveva deciso alcuni anni fa di trasferirsi negli Stati Uniti dove, insieme a sua moglie Maria, era titolare del food truck “Il Petraro Pizza Truck”. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, Ruccia avrebbe impattato tragicamente in autostrada guidata da una donna, che avrebbe azzardato un’inversione.

Agostino Ruccia lascia due figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook, da parte di concittadini di Modugno, colleghi ristoratori e amici con cui condivideva la passione per il football: “Oggi tutto il Football Americano Pugliese si stringe attorno alla famiglia del nostro Fratello Ruccia Agostino, venuto a mancare prematuramente all’affetto dei propri cari e di tutti gli amici che lo hanno conosciuto – si legge in un commosso post pubblicato sulla pagina Facebook della squadra Navy Seal Bari – Oggi abbiamo perso tutti quanti un Fratello, una persona buona che non si è mai risparmiata fuori e dentro il campo. Il suo ricordo resterà vivo per sempre nei nostri cuori – prosegue il post – perché era in grado di entrare nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Riposa in pace Fratello”.

(Foto: Facebook Agostino Ruccia)

