Confronto e apertura tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il leader della Lega Matteo Salvini. Ieri, in occasione della sua partecipazione alla tribuna politica “La piazza” di Ceglie Messapica, il governatore pugliese si è espresso con toni particolarmente amichevoli nei confronti di Salvini, definendo la sua linea più recente come “un grande sforzo per delineare una visione di Paese, con dei costi politici”.

In collegamento con il segretario della Lega, Emiliano ha elogiato l’onestà intellettuale dimostrata da Salvini, verso il quale apre ad una collaborazione che ha destato sorpresa tra i partecipanti all’incontro. “La lega non è più il perno che unisce il centro destra e sta evidentemente cambiando grazie alla buona influenza di Draghi – ha poi aggiunto il governatore a margine dell’evento – E noi siamo pronti a collaborare. Questo non deve spaventare i miei compagni di strada che spesso sono sorpresi dalle mie uscite”.

Parole per le quali non è mancata la risposta cordiale del leader del carroccio, che ha ringraziato gli 8mila sindaci italiani che lavorano in prima linea, a partire proprio dalle parole del presidente Emiliano: “Lavorare per il bene del Paese deve essere interesse di tutti – ha precisato Salvini che, in risposta alla domanda su una sua eventuale corsa alla premiership ha affermato – Io mi sento pronto, poi saranno gli italiani a scegliere”.

