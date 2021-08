Gelati, muffin e cioccolati contaminati da ossido di etilene: il Ministero della Salute annuncia il richiamo alimentare di vari lotti. Coinvolti, in particolare, gelati di un noto marchio e preparato per muffin gluten free. Alcune segnalazioni erano state effettuate, nello specifico, già lo scorso mese.

Lo Sportello dei diritti, dopo averle raccolte, aveva provveduto a segnalare al ministero una problematica che, di fatto, non riguarda solo l’Italia e la Puglia in generale. I prodotti sono infatti in commercio in diversi supermercati situati in tutta Europa. Si tratta, nello specifico, dei marchi Nuii e Milka prodotti da Froneri Polska e Froneri Schoeller. Il preparato per muffin gluten free è invece a marchio Molini Merano.

Da un esame a campione effettuato sui prodotti è emerso come la farina di carrube utilizzata fosse contaminata da una quantità di ossido di etilene superiore alla norma. L’ossido di etilene, ricordiamo, è un gas utile per disinfettare e sterilizzare utilizzato soprattutto in passato nell’industria alimentare tossico qualora ingerito. In Europa è attualmente vietato, in altri paesi no. Questo è il motivo per cui è facile trovarlo in alcuni prodotti.

“Altri marchi e prodotti Froneri, codici batch o date di scadenza non sono interessati”, ha affermato negli scorsi giorni la società. I consumatori che sono in possesso di uno dei prodotti interessati, sottolineano “sono pregati di non restituire il prodotto ai rivenditori o di rispedirlo a Froneri”. L’azienda, informa inoltre che il prezzo di acquisto verrà rimborsato anche senza prova di acquisto.

Froneri Ltd, ricordiamo, è presente in più di 20 nazioni e possiede tra i suoi brand gli storici marchi Gelati Motta e Antica Gelateria del Corso in Italia. Maggiori informazioni sono presenti sul link ufficiale del Ministero della Salute, all’interno del quale è presente una sezione specifica dedicata ai richiami dei prodotti alimentari costantemente aggiornata.Qui di seguito i lotti dei gelati ritirati:

Gelato Nuii mini stecchi, gusti misti, lotti MI1081 con scadenza 03/2023;, lotti MI115, MI116; MI117) con scadenza 04/2023, lotti MI1155, MI1156 con scadenza 06/2023;

Nuii cocco e mango, lotti MI1127 e MI1128 con scadenza 05/2023; Stesso prodotto gusto cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi, lotti MI0098 e MI0099 con scadenza – 04/2023; 04/2023;

Gusto nocciole salate e caffè della Tanzania, lotti MI0046, MI0049, MI0050, MI0051 con scadenza 02/2022. Lotti MI9332 MI9333 con scadenza 11/2021. Lotti MI0126, MI0128, MI0152, MI0153, MI0160, MI0161 con scadenza 06/2022, lotti MI1101, MI1102, MI1103, MI1104 con scadenza 04/2023 e lotti MI9339, MI9340 con scadenza 12/2021;

Gelato Milka vaniglia e cioccolato, confezioni da 319 grammi, lotti OS1035, OS1036, OS1039 con scadenza 08/2022, lotti OS1084, OS1085 con scadenza 09/2022, lotti OS1106, OS1107 con scadenza 10/2022 e lotti OS1131, OS1132, OS1147, OS1148 con scadenza 11/2022;

Mini coni Milka, confezioni da 140 grammi lotti OS1042 con scadenza 05/2022, lotti OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077) con scadenza 06/2022, lotti OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114 con scadenza 07/2022, lotti OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166, OS1167 con scadenza 09/2022.

Foto Pixabay

