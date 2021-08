Imbocca la statale 100, all’altezza di Gioia, contromano. Strage sfiorata questo pomeriggio sulla statale 100 quando un 78enne ha percorso la strada contromano, in galleria. L’autista di un autoarticolato carico di carburante è riuscito ad evitare l’impatto frontale, mentre un furgone che seguiva il tir carico di benzina ha impattato frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. L’anziano è stato portato al Policlinico ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche l’altro conducente del furgone. (Foto vivi la strada)

