Sono sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine i gruppi Telegram che stanno chiamando a raccolta il popolo dei “no green pass” in vista della manifestazione prevista per la giornata di domani, quando entreranno in vigore le nuove regole: l’obbligo di green pass per i viaggi a lunga percorrenza.

I “no green pass” si stanno chiamando a raccolta per bloccare i treni nella giornata di domani, e tra le stazioni attenzionate ci sarebbero anche Bari e Barletta. “Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno!”, è il motto presente nella locandina della manifestazione per il blocco delle stazioni ferroviarie. L’allerta per domani è alta: l’obiettivo è bloccare sul nascere le proteste.