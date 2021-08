Riattivare uno spazio sottoutilizzato attraverso un pattern al suolo e l’arredo con sedute e fioriere. È l’obiettivo di “Marea”, l’allestimento che è in fase di realizzazione in queste ore su piazza Diaz e largo Giannella, sul lungomare di Bari, esito di un processo di coprogettazione di giovani designer, ingegneri e architetti, sviluppato per Inarch Puglia da Archistart, Basso Profilo, biro+ e La Capagrossa.

Si tratta di uno degli interventi di urbanistica tattica realizzato nell’ambito del festival BiArch e già previsto dal programma Open Space del Comune di Bari. Marea è parte di un processo di rigenerazione urbana che coinvolgerà attivamente le comunità che vivono il lungomare e abitano il quartiere grazie a momenti di auto-costruzione e di confronto con esperti internazionali di urban social design.

Questa è solo la prima delle tre azioni di urbanistica tattica previste dal progetto, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sui temi della separazione e dell’accessibilità: le atre due riguarderanno largo Sorrentino e corso Mazzini.

