“Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia d’accoglienza di chi fugge dall’orrenda situazione in Afghanistan”. E’ quanto dichiarato da Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

La commissaria, in particolare, ha sottolineato che i Paesi “hanno la capacità individuale e collettiva per farlo”, aggiungendo inoltre che “molti governi hanno inviato un segnale positivo dicendosi pronti a dare ospitalità agli afghani, ma molti altri Stati hanno suggerito, annunciato, e preso misure per chiudere i confini, limitare le richieste d’asilo e respingerli” – ha sottolineato.

“Gli Stati membri del Consiglio d’Europa – continua Mijatovic – non possono e non devono aspettarsi di potersi isolare da quanto accade in Afghanistan. L’arrivo degli afghani non deve essere usato per erodere ulteriormente il sistema di protezione dei diritti umani in Europa. Un’eventuale crisi migratoria sarebbe solo il risultato di mancanza di coraggio e leadership”- ha concluso la commissaria.

Foto repertorio: Defense One Twitter

