Oggi 31 agosto sono stati registrati in Puglia 220 nuovi casi su 13.508 test giornalieri: 37 in provincia di Bari, 39 nella Bat, 25 nella provincia di Brindisi, 20 nella provincia di Foggia, 65 nella provincia di Lecce, 25 nella provincia di Taranto, 2 casi fuori regione.

Sono 6 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Sono 4.601 le persone attualmente positive, 236 i ricoverati, 17 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 263.554 casi totali, 252.241 sono state le persone guarite, 6.712 morti.

