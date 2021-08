La ventesima edizione del Premio giornalistico nazionale Maria Grazia Cutuli, in programma sabato 4 settembre a Mattinata, nel Foggiano, sarà dedicata alle donne afghane. E in effetti, il Premio organizzato dal Centro culturale Einaudi di San Severo, da 20 anni ricorda e omaggia l’inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, uccisa proprio in Afghanistan.