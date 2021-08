Minaccia i turisti con un coltello per farsi pagare la sosta in un parcheggio. E’ accaduto a Gallipoli, protagonista della vicenda un 52enne sorpreso nella serata di ieri dai poliziotti in piazza Matteotti.

L’uomo, in particolare, dopo aver tentato la fuga non appena colto sul fatto dai poliziotti, ha continuato a minacciare gli agenti sferrando una gomitata al torace ad uno di loro procurandogli un trauma contusivo guaribile in 10 giorno. Il 52enne è stato bloccato e portato in Commissariato dove, anche in questo caso, ha tentato di danneggiare alcune suppellettili. Inoltre, addosso, gli sono stati trovati 60 euro, probabile provento di attività illecita.

Oltre al sequestro della somma, l’uomo dovrà rispondere di tentata estorsione e di porto di oggetti atti ad offendere, ma non solo. L’accusa è anche quella di minacce aggravate, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

